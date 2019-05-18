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البرازيلي سيلفينيو مدربا لليون الفرنسي

الرياضة

البرازيلي سيلفينيو مدربا لليون الفرنسي
AFP
البرازيلي سيلفينيو مدربا لليون الفرنسي
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سيخلف البرازيلي الدولي السابق سيلفينيو، مدرب ليون الفرنسي، برونو جينيزو، بدءا من الموسم المقبل، بعقد لمدة عامين، بحسب ما أشارت إذاعة "أر إم سي" الفرنسية.

وسيصبح سيلفينيو، أول مدرب أجنبي لليون، منذ وصول جان ميشال أولاس، إلى رئاسة النادي في 1987، وثاني مدرب أجنبي في تاريخ ليون، بعد اليوغوسلافي فلاديمير كوفاتشيفيتش (1981-1983).

وكان سيلفينيو (45 عاما)، قد أعلن أمس، رحيله عن المنتخب البرازيلي، حيث يعمل مساعدا للمدرب تيتي.

وحتى لو لم يشرف سيلفينيو على أي فريق أول، إلا أنه اتجه بسرعة إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب في 2011.

ففي سبتمبر من العام عينه، أصبح الظهير الأيسر السابق مدربا مساعدا في كروزيرو. وبعد مشوار في البرازيل، وانتقل إلى أوروبا، حيث أصبح مدربا مساعدا في إنتر الإيطالي (2014-2016)، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لمنتخب البرازيل في 2016.

وأحرز سيلفينيو كلاعب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة الإسباني (2006 و2009)، ولقب الليغا 3 مرات مع نفس الفريق، والدرع الخيرية مع أرسنال الإنجليزي في 1999.

المصدر: أ ف ب

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