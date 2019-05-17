نادال يواصل مشواره في روما

حجز النجم الإسباني، رافائيل نادال، مقعدا له في الدور ربع النهائي من بطولة روما للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من خمسة ملايين و790 ألف يورو، على حساب مواطنه فرناندو فيرداسكو.

وتمكن الماتادور نادال، المصنف ثانيا، من الفوز على فيرداسكو، بسهولة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-4) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

وضرب النجم الإسباني، موعدا في الدور ربع النهائي، مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف ثامنا، الذي بلغ الدور نفسه بعد انسحاب منافسه النجم السويسري، روجر فيدرر، المصنف ثالثا، بصبب إصابة في ساقه اليمنى.

المصدر: "sportbox.ru"