كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في "البريمير ليغ" لموسم 2018/2019.

وسيتم اختيار الهدف الأفضل من خلال استفتاء يشارك فيه، اللاعبون الذين توجوا بجائزة "هدف الشهر" في الدوري الإنجليزي خلال الأشهر الماضية.

ويتنافس على جائزة أفضل هدف لهذا الموسم، 10 لاعبين وهم: جان ميشيل سيري (لاعب فولهام)، ودانيل ستوريدج (ليفربول)، وأرون رامزي (أرسنال)، وسون هيونغ مين (توتنهام)، وأندروس تاونسند (كريستال بالاس)، وإيدين هازارد (تشيلسي)، وفينسنت كومباني (مانشستر سيتي)، و فابيان شار (نيوكاسل)، وأنتوني كونكارت (برايتون)، وأندريه شورلي (فولهام).

والمثير أن الهدف الرائع الذي سجله المصري محمد صلاح، في مباراة فريقه ليفربول ومضيفه تشيلسي، لم يدخل ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في "البريمير ليغ" لهذا الموسم.

هدف محمد صلاح في شباك تشيلسي

Salah vs Chelsea. One of the best goals I’ve ever witnessed at anfield. pic.twitter.com/GQR6Xeg1aZ — Dan (@Daniel54672576) 16 мая 2019 г.

المصدر: matchtv.ru