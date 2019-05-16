أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد مدافعه السلوفاكي ميلان شكرينيار، حتى عام 2023، ليقطع الطريق على أندية كبرى كانت مهتمة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النادي، في بيان نشره اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "إنتر وميلان شكرينيار لهما نفس الأهداف. ولهذا السبب تم تمديد عقد المدافع السلوفاكي حتى 30 يونيو 2023".

وقطع فريق إنتر، "الأفاعي"، الطريق بذلك على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، التي كانت مهتمة بضم الدولي السلوفاكي، وأبرزها ريال مدريد وقطبا مدينة مانشستر الكرويان، اليونايتد والسيتي.

وانضم ميلان شكرينيار (24 عاما) إلى صفوف إنتر ميلان، في صيف 2017 قادما من سامبدوريا، وخاض 44 مباراة بقميص "الأفاعي" هذا الموسم في جميع المسابقات، وصنع هدفين.

المصدر: وكالات