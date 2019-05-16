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رسميا.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

الرياضة

رسميا.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي
AFP Oli SCARFF
رسميا.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي
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أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مدرب الفريق الحالي إرنستو فالفيردي، "هو الشخص الذي نريد" نافيا الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إقالته.

وقال بارتوميو لوسائل إعلام محلية: "يحظى فالفيردي بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة، إنه المدرب الذي نريد".

وأضاف "إنه مشروع على المدى المتوسط والبعيد، يملك إرنستو عقدا ونحن سعداء به".

وتعرض فالفيردي لانتقادات حادة من الصحف المحلية، بعد الخروج "المذل" للفريق الكتالوني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

فبعد أن تقدم البارسا ذهابا على "الريدز" في ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة، انهار إيابا وتكبد خسارة بنتيجة عريضة، قوامها أربعة أهداف مقابل لا شيء.

ونجح فالفيردي هذا الموسم في قيادة برشلونة إلى اللقب المحلي، وبإمكانه إضافة لقب كأس إسبانيا شرط فوزه على فالنسيا في المباراة النهائية، المقررة في الـ25 من مايو الجاري.

المصدر: وكالات

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