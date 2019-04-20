بارما يحرم ميلان من نقطتين غاليتين (فيديو)

حرم بارما ضيفه ميلان من نقطتين غاليتين في الصراع على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بانتزاعه التعادل 1-1 في الأنفاس الأخيرة من مباراتهما اليوم، لحساب الأسبوع الـ33 من "الكالتشيو".

وتقدم ميلان أولا بهدف سجله لاعبه الإسباني صامويل كاستييخو في الدقيقة (69)، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيش، هدفا قاتلا في الدقيقة (87)، ليمنح فريقه بارما التعادل.

وارتقى بارما بهذه النتيجة إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بينما رفع ميلان رصيده إلى 56 وبات مهددا بفقدان مركزه الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: silatv