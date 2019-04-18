تغريدات مثيرة لآل الشيخ بعد فوز بيراميدز الثمين على الأهلي

في أول رد فعل له بعد فوز فريقه بيراميدز على مضيفه الأهلي (1-0) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم، نشر تركي آل الشيخ عدة تغريدات احتفالا بهذا الانتصار.

وكتب المستشار السعودي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عبر حسابه في فيسبوك: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله... بيراميدز أول الدوري، والباقون وراءه".

وعاد بعدها آل الشيخ بدقائق ونشر صورة تجمعه بعبد الله السعيد نجم الأهلي السابق والحالي الفريق بيراميدز، وعلق عليها ببعض الجمل الشعرية قائلا: "اللى يلعب معانا يستحمل.. ولا بنخاف ولا بنأجل.."

كما نشر آل الشيخ تغريدات أخرى ومقطع فيديو، احتفالا بفوز فريقه، الذي اعتلى صدارة الدوري المصري مناصفة مع الزمالك برصيد 60 نقطة لكل منهما، لكن هذا الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين، وهو نفس عدد المباريات المؤجلة للأهلي، الذي تراجع للمركز الثالث، ويملك في رصيده 58 نقطة.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في سبتمبر الماضي شهدت هتافات مسيئة من الجماهير ضد تركي آل الشيخ طالت والدته، في ظل توتر العلاقات بينه وبين إدارة الأهلي، وحينها أعلن انسحابه من الاستثمار في الرياضة بمصر قبل أن يتراجع مجددا عن قراره.

المصدر: تويتر