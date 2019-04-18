الدوري الأوروبي.. أرسنال ينجز المهمة أمام نابولي

بلغ نادي أرسنال الإنجليزي، نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه اليوم على مضيفه نابولي الإيطالي، بهدف دون رد، في إياب ربع النهائي.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة (37) من ركلة حرة ثابتة، علما بأن الفريق الإنجليزي فاز ذهابا بهدفين دون رد.

وسيلعب "الغانرز" في الدور نصف النهائي مع فالنسيا، لتحديد المتأهل منهما إلى المباراة النهائية.

المصدر: وكالات