بدا الحزن الشديد على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي، أمس الثلاثاء.

AFP Filippo MONTEFORTE

AFP Filippo MONTEFORTE

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة بالإحصاءات، أن أياكس هو أول فريق ينجح في إقصاء رونالدو، هداف يوفنتوس، من الدور ربع النهائي للبطولة القارية، حيث تمكن النجم البرتغالي من عبور الدور ربع النهائي في المواسم العشرة الماضية، منذ موسم 2006-2007.

Ajax are the first team to knock Cristiano Ronaldo out of the Champions League at the quarter-final stage.



✓ 2006/07

✓ 2007/08

✓ 2008/09

✓ 2010/11

✓ 2011/12

✓ 2012/13

✓ 2013/14

✓ 2014/15

✓ 2015/16

✓ 2016/17

✓ 2017/18



✖️✖️✖️ 2018/19. pic.twitter.com/Bk0deKE99r — Squawka Football (@Squawka) April 16, 2019

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس أُقصي من فريق من خارج الدوريات الـ5 الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 1981-1982، عندما خرج أمام أندرلخت البلجيكي.

Ajax have qualified for the Champions League semi-finals for the first time since the 1996/97 season.



Tonight’s captain and match-winner, Matthijs de Ligt, wasn’t even born then. pic.twitter.com/iQ5kGnVgXH — Squawka Football (@Squawka) April 16, 2019

وتمكن أياكس من العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 1996-1997.

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وفجر أياكس، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بالسيدة العجوز من التشامبيونزليغ بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن انتهت مباراة الإياب التي جمعتهما أمس لصالح الفريق الهولندي 2-1 في معقل النادي الإيطالي، ولقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات