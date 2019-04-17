 
مباشر
عاجل
مراسلنا: إضراب عام لجميع المؤسسات والإدارات والمدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية

شاهد حزن رونالدو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا (صور)‎

الرياضة

شاهد حزن رونالدو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا (صور)‎
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq9y

بدا الحزن الشديد على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعد إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي، أمس الثلاثاء.

AFP Filippo MONTEFORTE

AFP Filippo MONTEFORTE

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة بالإحصاءات، أن أياكس هو أول فريق ينجح في إقصاء رونالدو، هداف يوفنتوس، من الدور ربع النهائي للبطولة القارية، حيث تمكن النجم البرتغالي من عبور الدور ربع النهائي في المواسم العشرة الماضية، منذ موسم 2006-2007.

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس أُقصي من فريق من خارج الدوريات الـ5 الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 1981-1982، عندما خرج أمام أندرلخت البلجيكي.

وتمكن أياكس من العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 1996-1997.

إقرأ المزيد
كابوس أياكس يوقظ رونالدو مبكرا من حلمه (فيديو)
كابوس أياكس يوقظ رونالدو مبكرا من حلمه (فيديو)

وفجر أياكس، مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بالسيدة العجوز من التشامبيونزليغ بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن انتهت مباراة الإياب التي جمعتهما أمس لصالح الفريق الهولندي 2-1 في معقل النادي الإيطالي، ولقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ستدخل الجنة برضا زوجتك.. عالم أزهري يتسبب في جدل كبير على وسائل التواصل