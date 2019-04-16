شاهد.. برشلونة يتقدم على اليونايتد بهدفين

تقدم برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثنائية برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين (17 و21).

جيبهاااا من الشبكة يا دي خيااااا pic.twitter.com/1xRBaLMUsx — ForcaVideo (@Forca4M) 16 апреля 2019 г.

المصدر: RT