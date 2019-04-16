شاهد.. برشلونة يتقدم على اليونايتد بهدفين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lq8g
تقدم برشلونة على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأحرز ثنائية برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين (17 و21).
جيبهاااا من الشبكة يا دي خيااااا pic.twitter.com/1xRBaLMUsx— ForcaVideo (@Forca4M) 16 апреля 2019 г.
باليمنى، وجيبها من الشبكه ياديخيااا، اسطوووورة 2-0. pic.twitter.com/bc6WZWCGe4— ForcaVideo (@Forca4M) 16 апреля 2019 г.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)