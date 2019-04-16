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تشكيلة يوفنتوس لمواجهة أياكس

الرياضة

تشكيلة يوفنتوس لمواجهة أياكس
AFP
تشكيلة يوفنتوس لمواجهة أياكس
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أعلن ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مباراة أياكس أمستردام، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة اليوفي كالتالي:

أما أياكس فسيدخل بالتشكيلة التالية:

المصدر: تويتر

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