تشكيلة يوفنتوس لمواجهة أياكس

أعلن ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مباراة أياكس أمستردام، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة اليوفي كالتالي:

أما أياكس فسيدخل بالتشكيلة التالية:

المصدر: تويتر