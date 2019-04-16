تشكيلة يوفنتوس لمواجهة أياكس
AFP
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أعلن ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مباراة أياكس أمستردام، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت تشكيلة اليوفي كالتالي:
Ci siamo! La Juve questa sera scende in campo così ⚫️⚪️ #ForzaJuve#FinoAllaFine#JuveAjax#UCL#GETREADYpic.twitter.com/SB8RT5mRak— JuventusFC (@juventusfc) 16 апреля 2019 г.
أما أياكس فسيدخل بالتشكيلة التالية:
#UCL-SQUAD! 👊#juvajapic.twitter.com/TFyEBGhonh— AFC Ajax (@AFCAjax) 16 апреля 2019 г.
المصدر: تويتر
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