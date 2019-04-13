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تسيسكا يتعثر في عقر داره ضمن الدوري الروسي

الرياضة

تسيسكا يتعثر في عقر داره ضمن الدوري الروسي
Sputnik Александр Вильф
تسيسكا يتعثر في عقر داره بالدوري الروسي
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تكبد نادي تسيسكا موسكو هزيمة مفاجئة على ملعبه أمام ضيفه أورينبورغ (2-3)، في مباراة أقيمت اليوم، لحساب الأسبوع الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أورينبورغ كل من أوديسوي أويفول، وأليكسي سوتورمين، ودجورجي ديسبوتوفيتش، في الدقائق (19، 24 و54)، بينما أحرز ثنائية تسيسكا، إيفان أوبلياكوف، والأوروغوياني أبيل هيرنانديز، في الدقيقتين (15 و32).

وأكمل تسيسكا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (25)، بعد طرد مدافعة ماريو هيرنانديز.

وبهذا الفوز رفع أورينبورغ رصيده إلى 32 نقطة، وصعد إلى المركز السادس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد تسيسكا عند 40 نقطة في المركز الثالث.

المصدر:championat.com

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