مشهد مروع.. حاولت رفع 110 كيلوغرامات فوقعت الكارثة

تعرضت الفرنسية غايل كيتشانكي لحادث أليم ومروع، أثناء منافستها في بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في مدينة باتومي الجورجية.

وتقدمت كيتشانكي لرفع 110 كيلوغرامات في محاولتها الرابعة، ونجحت في ذلك إلى حد ما، قبل أن تنهار وتقع على الأرض، ويسقط الوزن فوقها في مشهد مروع.

وعلى الفور، نقلت البطلة الفرنسية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأظهرت الفحوص الطبية إصابتها بكسر مزدوج في ذراعها اليسرى وانزلاق مرفقها.

تجدر الإشارة إلى أن كيتشانكي سبق لها وأن رفعت 110 كيلوغرامات، ويبلغ رقمها القياسي 111 كيلوغراما حققته عام 2015.

المصدر: وكالات