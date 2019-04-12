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شالكه يخطف تعادلا قاتلا من نورنبرغ في "البوندسليغا"

الرياضة

شالكه يخطف تعادلا قاتلا من نورنبرغ في
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خطف شالكه تعادلا قاتلا حين حل ضيفا على نورنبرغ 1-1، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

أحرز لأصحاب الأرض يويا كوبو في (د.82)، بينما أدرك التعادل للضيوف ماتيا ناستاسيتش في (د.85). وأهدر ماكس مورلوك شتاديون ركلة جزاء لنورنبورغ في (د.45+2).

وبهذه النتيجة، يتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، بحيث يصبح لدى شالكه 27 نقطة في المركز الرابع عشر، ونورنبرغ 18 نقطة في المركز السابع عشر.

المصدر: وكالات

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