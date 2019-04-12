رئيس "الفيفا" يعتذر عن تغيبه عن قرعة كأس أمم إفريقيا 2019

اعتذر جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن عدم حضور مراسم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، المقررة اليوم في مصر.

وكشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن "إنفانتينو حاليا في أمريكا الجنوبية لحضور بعض الاجتماعات، وسيغيب بالتالي عن القرعة، لذا فقد اعتذر عن عدم الحضور".

🗺 الجميع ينتظر قرعة كأس الأمم الأفريقية، نظرة على مواعيد القرعة ⌛ شاركونا من أي بلد سوف تشاهدونها؟ 🤔📺 #TotalAFCON2019pic.twitter.com/YK9E9Ht8S6 — CAF - عربي (@caf_online_AR) 10 апреля 2019 г.

وسيقام حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السادسة بتوقيت غرينيتش)، بمنطقة الأهرامات في مصر، وستوزع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 6 مجموعات.

وستنظم مصر، البطولة القارية خلال الفترة من الـ 22 يونيو لغاية 20 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات