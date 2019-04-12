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رئيس "الفيفا" يعتذر عن تغيبه عن قرعة كأس أمم إفريقيا 2019

الرياضة

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AFP
رئيس "الفيفا" يعتذر عن تغيبه عن قرعة كأس أمم إفريقيا 2019
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اعتذر جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن عدم حضور مراسم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، المقررة اليوم في مصر.

وكشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن "إنفانتينو حاليا في أمريكا الجنوبية لحضور بعض الاجتماعات، وسيغيب بالتالي عن القرعة، لذا فقد اعتذر عن عدم الحضور".

وسيقام حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السادسة بتوقيت غرينيتش)، بمنطقة الأهرامات في مصر، وستوزع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 6 مجموعات.

وستنظم مصر، البطولة القارية خلال الفترة من الـ 22 يونيو لغاية 20 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات

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