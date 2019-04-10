أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو تفوقه على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وكذلك على نجوم كرة القدم في العالم.

وسجل رونالدو هدفا لفريقه يوفنتوس في شباك أياكس أمستردام في مسابقة دوري أبطال أوروبا، رافعا رصيده إلى 125 هدفا.

Cristiano Ronaldo suma otro gol a su colección en la #UCL 🎯



👕1⃣6⃣1⃣

⚽️1⃣2⃣5⃣ pic.twitter.com/YVEOJMAieO — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 10, 2019

وعزز رونالدو رقمه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف من مرحلة ربع النهائي وصعودا حتى النهائي، بوصوله إلى الهدف رقم 41 متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني برصيد 16 هدفا.

إلى ذلك، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو بهدفه في مرمى أياكس، عادل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بملعب يوهان كرويف، بعدما سجل الثنائي 6 أهداف.

وسجل رونالدو 24 هدفا في دور ربع النهائي، منذ أن شارك في دوري أبطال أوروبا بقميص مانشستر يونايتد، مرورا بريال مدريد، وأخيرا يوفنتوس.

Balance de Cristiano Ronaldo en cuartos de final 🤯



👕 21 partidos

⚽️ 24 goles#UCLpic.twitter.com/fTgE4uTz0I — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 10, 2019

وقالت شبكة "سكواكا"، إن أياكس أصبح الضحية الثالثة للبرتغالي، حيث سجل الدون 8 أهداف في شباك الفريق الهولندي، فيما يحل يوفنتوس بالمركز الأول كأكثر الأندية استقبالا للأهداف من رونالدو بـ(10) أهداف، ثم بايرن ميونخ (9) أهداف.

وتمكن الدون بهدفه اليوم الأربعاء، من التسجيل في الخمس مباريات التي لعبها أمام أياكس.

المصدر: وكالات



