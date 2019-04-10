اشترت سلسلة فنادق "أم أي أم" (MIM) التي يملكها اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي منشأة جديدة في جزيرة مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار الإسباني، ليصبح الثالث بمجموعة نجم فريق برشلونة.

ويتعلق الأمر بفندق (فونا مايوركا)، الواقع في مدينة سييوت السياحية الصغيرة، ويطل على البحر مباشرة، إذ يبعد 50 مترا عن شاطئ (سا كوم).

ويضم الفندق 98 غرفة، وصالة تدليك وقاعة للتدريبات الرياضية، ومسبحين، ومطعما متخصصا في مأكولات البحر المتوسط، وفقا لما أعلنته الأربعاء شركة اللاعب الأرجنتيني، التي تضم حاليا فندقين آخرين في سيدجيس (مقاطعة برشلونة)، وإيبيثا (البليار)، تديرهما (ماجيستيك هوتيل جروب).

وستجري المجموعة، تعديلات شاملة في المبنى بحلول موسم 2020، بعدما نفذت المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية لتحديث دورات المياه.

وخلال الموسم الحالي سيعمل الفندق تحت اسمه الحالي (فونا مايوركا)، وعقب الانتهاء من تجديده سيتم تدشينه في 2020 تحت اسم "أم أي أم فونا مايوركا".

المصدر: وكالات