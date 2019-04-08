ألماغرو يعلن اعتزاله التنس

أعلن لاعب التنس الإسباني نيكولاس ألماغرو أن دورة مورسيا التي تقام هذا الأسبوع ستكون الأخيرة له قبل اعتزاله، بعد مسيرة حقق خلالها 13 لقبا وتعرض في مراحلها الأخيرة لإصابات متكررة.

ونشر ألماغرو (33 عاما) بيانا عبر "تويتر" جاء فيه، "سأعتزل لأنني في السنوات الأخيرة لم أستفد من هذه الرياضة التي أعطتني كل شيء، أعطتني العديد من اللحظات الرائعة ومكنتني من تحقيق أحلامي".

وأضاف "أنا سعيد لأن النهاية ستكون هنا في دورة تعني لي الكثير"، في إشارة إلى دورة مورسيا (ضمن المستوى الثاني لدورات المحترفين)، والتي تقام في مسقط رأسه مدينة مورسيا.

ووصل ألمارغو في مسيرته إلى المركز التاسع عالميا عام 2011، وأحرز 13 لقبا ونال جوائز مالية تخطى مجموعها عشرة ملايين يورو.

وتعرض ألماغرو لإصابة بالغة في غضروف الركبة خلال مشاركته عام 2017 في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، حيث خسر ثلاث مرات في ربع النهائي أمام مواطنه رافائيل نادال المتوج على ملاعبها الترابية 11 مرة (رقم قياسي).

وإضافة إلى ألقابه في دورات المحترفين، وآخرها عام 2016 في إستوريل البرتغالية، ساهم ألماغرو في فوز منتخب إسبانيا بكأس ديفيس عام 2008.

المصدر: أ ف ب