وزارة الشباب العراقية لـRT: لم يتم الاتفاق على تسمية المدينة الرياضية باسم الملك سلمان

أكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية موفق عبد الوهاب عدم وجود اتفاق على تسمية المدينة الرياضية، التي تبرعت السعودية ببنائها في العراق، باسم الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال عبد الوهاب، اليوم الاثنين، لـRT إن "الجانبين العراقي والسعودي لم يتفقا حتى الآن على التسمية، ولم تُسم (المدينة الرياضية) باسم الملك سلمان حتى اللحظة ولا بأي اسم آخر، لكن من الممكن أن تكون بهذا الاسم مستقبلا أو باسم آخر حسبما تخرج به اجتماعات ومفاوضات الطرفين".

وأضاف أن: "المدينة الرياضية التي أهدتها السعودية للعراق ستكون في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد".

يذكر أن وسائل إعلام عربية نقلت عن وكيل وزارة الشباب والرياضة العراقية عصام الديوان تأكيده "إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز، على المدينة الرياضية المهداة إلى العراق".

المصدر: RT