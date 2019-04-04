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ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم نجم باريس سان جيرمان

الرياضة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم نجم باريس سان جيرمان
AFP FRED TANNEAU
في مفاجأة من العيار الثقيل.. نجم سان جيرمان إلى ريال مدريد
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كشفت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق لضم النجم الفرنسي أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان.

وأكدت محطة "كانال بلوس" التلفزيونية الفرنسية، أنه جرى الاتفاق بشأن انتقال رابيو إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بعد الاتفاق على الراتب السنوي والعقد الذي سيمتد لنحو خمسة أعوام.

وينوي ريال مدريد إعلان تفاصيل صفقة التعاقد مع رابيو قبل نهاية الموسم الحالي.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، رابيو، بالانتقال إلى برشلونة، بعد أن رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي، لكن يبدو أن اللاعب في طريقه للغريم ريال مدريد.

وينتهي عقد رابيو البالغ من العمر 24 عاما مع الفريق الفرنسي في الـ30 من يونيو المقبل، ما يعني إمكانية انتقاله إلى أي فريق مجانا الصيف المقبل.

المصدر: وكالات


 

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