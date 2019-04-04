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ماندزوكيتش يمدد عقده مع يوفنتوس

الرياضة

ماندزوكيتش يمدد عقده مع يوفنتوس
AFP
ماندزوكيتش يمدد عقده مع يوفنتوس
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مدد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عقده مع يوفنتوس الذي أصبح قاب قوسين من إحراز لقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن تواليا، حتى 2021 بحسبما أعلن اليوم نادي "السيدة العجوز".

ويدافع الكرواتي البالغ من العمر 32 عاما عن ألوان يوفنتوس منذ يونيو 2015 قادما إليه من أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد سجل له 43 هدفا في 159 مباراة مع 19 تمريرة حاسمة، وتوج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين في المواسم الثلاثة الماضية، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وسجل ماندزوكيتش، الذي قاد منتخب بلاده كرواتيا لبلوغ نهائي مونديال روسيا 2018، تسعة أهداف في جميع المباريات التي خاضها مع يوفنتوس هذا الموسم في كافة المسابقات، وهو يأمل أن يعزز رصيده من الألقاب، لاسيما في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرزها عام 2013 مع بايرن ميونخ الألماني حين توج الأخير بثلاثية تاريخية.

المصدر: أ ف ب

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