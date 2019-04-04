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باريس سان جيرمان يبلغ نهائي كأس فرنسا (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يبلغ نهائي كأس فرنسا (فيديو)
AFP
باريس سان جيرمان يبلغ نهائي كأس فرنسا (فيديو)
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تقدم باريس سان جيرمان خطوة جديدة للدفاع عن لقبه في بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بتأهله إلى نهائي المسابقة عقب الفوز في الدور نصف النهائي على نانت بثلاثية نظيفة.

وأحرز أهداف الفريق الباريسي كل من الإيطالي ماركو فيراتي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي دانييل ألفيس، في الدقائق (29، 85 و90).

وأصبح سان جيرمان على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب مسابقة كأس فرنسا للمرة الخامسة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه، ويلتقي في النهائي مع نادي رين، الذي شق طريقه إلى المباراة النهائية عقب فوزه على ليون 3-2 في المواجهة الأخرى ضمن المربع الذهبي للبطولة.

المصدر: وكالات

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