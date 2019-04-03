كارثة تحل بميلان قبيل المواجهة المصيرية

تلقى نادي ميلان أخبارا سيئة بإصابة 4 من أبرز لاعبيه، وذلك قبيل مواجهة يوفنتوس الهامة، السبت المقبل ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لميلان، أن الفحص الطبي الذي خضع له حارس مرمى "الروسونيري" جونلويجي دوناروما، أظهر معاناته من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ، بينما يعاني البرازيلي باكيتا من تشوه من الدرجة الثانية في الكاحل الأيمن، وسيعاد فحص اللاعب في الأسبوع المقبل.

وكان الثنائي أصيب في مباراة فريقهما أمس ضد أودينيزي (1-1)، في الأسبوع الـ30 من "الكالتشيو".

الموقع الرسمي : الفحوصات اظهرت ان دوناروما يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الأيمن بينما باكيتا يعاني من تشوه من الدرجة الثانية في الكاحل الأيمن وسيتم إعادة فحص اللاعب في الأسبوع المقبل. pic.twitter.com/IsQaUtDIW0 — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) 3 апреля 2019 г.

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن أندريا كونتي، الظهير الأيمن الشاب لميلان، قد يغيب بدوره عن مواجهة اليوفي، فيما سيحاول الإيفواري فرانك كيسي، الذي تعرض أيضا للإصابة في مباراة أودينيزي اللحاق بمباراة يوفنتوس.

كالشيو ميركاتو : موسم باكيتا قد يكون انتهى ..

سكاي: باكيتا قد يغيب لأسابيع ،، دوناروما و كونتي في طريقهما للغياب عن مباراة اليوفي ،، كيسي سيحاول اللحاق بمباراة اليوفي ،، سوسو تدرب اليوم بشكل طبيعي و سيكون جاهزا لمباراة اليوفي السبت ..

ميدياسيت | دوناروما سيغيب لـ6 اشهر pic.twitter.com/sTLR9RttyY — روبْيّنء كالتشيّو🎗.. (@muvnw) 3 апреля 2019 г.

ويبدو الإسباني سوسو في وضع أفضل، حيث تدرب اليوم بشكل طبيعي ويتوقع أن يكون جاهزا لمباراة السبت.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 52 نقطة، إلا أن الفريق بات مهددا بفقدان هذا المركز، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: acmilan.com + تويتر