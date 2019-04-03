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كارثة تحل بميلان قبيل المواجهة المصيرية

الرياضة

كارثة تحل بميلان قبيل المواجهة المصيرية
Reuters DANIELE MASCOLO
جنارو غاتوزو مدرب ميلان
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تلقى نادي ميلان أخبارا سيئة بإصابة 4 من أبرز لاعبيه، وذلك قبيل مواجهة يوفنتوس الهامة، السبت المقبل ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لميلان، أن الفحص الطبي الذي خضع له حارس مرمى "الروسونيري" جونلويجي دوناروما، أظهر معاناته من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ، بينما يعاني البرازيلي باكيتا من تشوه من الدرجة الثانية في الكاحل الأيمن، وسيعاد فحص اللاعب في الأسبوع المقبل.

وكان الثنائي أصيب في مباراة فريقهما أمس ضد أودينيزي (1-1)، في الأسبوع الـ30 من "الكالتشيو".

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن أندريا كونتي، الظهير الأيمن الشاب لميلان، قد يغيب بدوره عن مواجهة اليوفي، فيما سيحاول الإيفواري فرانك كيسي، الذي تعرض أيضا للإصابة في مباراة أودينيزي اللحاق بمباراة يوفنتوس.

ويبدو الإسباني سوسو في وضع أفضل، حيث تدرب اليوم بشكل طبيعي ويتوقع أن يكون جاهزا لمباراة السبت.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 52 نقطة، إلا أن الفريق بات مهددا بفقدان هذا المركز، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: acmilan.com + تويتر

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