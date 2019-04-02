لماذا يرفض فيرغيل وضع اسمه العائلي على قميصه؟

يجذب الهولندي فيرغيل فان دايك، أنظار عشاق كرة القدم منذ انضمامه لنادي ليفربول مطلع 2018 قادما من ساوثهامبتون، في صفقة جعلت منه أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم (85 مليون يورو).

تألق فان دايك اللافت لاسيما هذا الموسم، دفع وسائل الإعلام للبحث في سيرته وأسراره، سواء المتعلقة بالمجال الرياضي، أو تلك التي تخص الحياة الشخصية للاعب.

ونجحت صحيفة "ميرور" البريطانية في اكتشاف سر مثير حول علاقة فيرغيل بوالده.

Another special European night under the lights at Anfield 🔥 Thanks to our amazing fans for helping us through #WeAreLiverpool 🤩 pic.twitter.com/V8ExERBGts — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 12 декабря 2018 г.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت، أن صاحب القميص رقم 4 مع ليفربول ومنتخب هولندا، يرفض وضع اسم العائلة "فان دايك" على ظهره، ويختار اسمه الأول فيرغيل بسبب استيائه من والده.

وأوضح ستيفن فو سيو، خال اللاعب، أن فان دايك الأب هجر والدة فيرغيل، وتركها تتحمل لوحدها مسؤولية وتعب تربية 3 أطفال كان بينهم نجم ليفربول الحالي.

وقال فو سيو: "فيرغيل لم يغفر لوالده بعد ذلك، الحقيقة هي أن الأب لم يكن حاضرا لأعوام عديدة في حياة فيرغيل، وأمه تكفلت به خلال نشأته".

ويعتبر فيرغيل من أفضل المدافعين في العالم في الوقت الراهن، وقد ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، إذا توج ليفربول بمسابقة "البريمير ليغ".

ويحل ليفربول الجمعة المقبل ضيفا ثقيلا على ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، وسيسعى "الريدز" للخروج بنقاط المباراة الثلاث، للحفاظ على صدارة الدوري، والاقتراب خطوة جديدة من معانقة لقب "البريمير ليغ" للمرة الأولى منذ 1990.

المصدر: وكالات