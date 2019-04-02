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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة في وقت حساس

الرياضة

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة في وقت حساس
AFP Oli SCARFF
مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة في وقت حساس
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تزداد مهمة مانشستر سيتي للدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي صعوبة يوما بعد يوم، فبعدما فقد الصدارة لمصلحة ليفربول، سيضطر الفريق لخوض مواجهة كارديف غدا دون نجمه سيرخيو أغويرو.

وأصيب أغويرو، أبرز لاعبي السيتي هذا الموسم، ولن يشارك في مباراة الغد الهامة جدا أمام كارديف سيتي ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف السيتي عن نوعية إصابة أغويرو، وموعد عودته للملاعب.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول، لكن هذا الأخير لعب مباراة أكثر من السيتي.

تجدر الإشارة إلى أن أغويرو ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

المصدر:sports.ru

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