بالصور.. حافلة فريق سعودي مصممة على شكل جلسات عربية!
صممت حافلة فريق الجيل السعودي بشكل غير اعتيادي من الداخل على طراز الجلسات العربية مع وجود مقاعد تقليدية في الحافلات لأفراد الجهاز الفني والإداري.
ونشر حساب نادي الجيل صورا للحافلة على "تويتر" أثناء توجه الفريق للرياض استعدادا لمواجهة النصر في دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بعثة الفريق الجيلاوي تغادر من الأحساء بإتجاه الرياض لإقامة معسكر تحضيري قبل مواجهة النصر غداً الأثنين #النصر_الجيل— نادي الجيل بالأحساء (@jeel_club) March 31, 2019
تصوير / أحمد النجار pic.twitter.com/WTahyHmqR3
وسيلتقي أبناء الإحساء مع الكتيبة النصراوية، على ملعب الملك فهد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الجيل، يشرف عليه المدرب التونسي لطفي السبتي.
المصدر: تويتر نادي الجيل