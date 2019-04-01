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بالصور.. حافلة فريق سعودي مصممة على شكل جلسات عربية!

الرياضة

بالصور.. حافلة فريق سعودي مصممة على شكل جلسات عربية!
twitter \ jeel_club
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صممت حافلة فريق الجيل السعودي بشكل غير اعتيادي من الداخل على طراز الجلسات العربية مع وجود مقاعد تقليدية في الحافلات لأفراد الجهاز الفني والإداري.

ونشر حساب نادي الجيل صورا للحافلة على "تويتر" أثناء توجه الفريق للرياض استعدادا لمواجهة النصر في دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيلتقي أبناء الإحساء مع الكتيبة النصراوية، على ملعب الملك فهد الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الجيل، يشرف عليه المدرب التونسي لطفي السبتي.

المصدر: تويتر نادي الجيل

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