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بابا الفاتيكان يرفض إطلاق لقب "God" على ميسي

الرياضة

بابا الفاتيكان يرفض إطلاق لقب
RT
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رفض بابا الفاتيكان فرنسيس تشبيه البعض للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بـ"God" أي "الرب"، مؤكدا على أن مواطنه الأرجنتيني يتمتع بموهبة كبيرة لا يستطيع أحد إنكارها.

وقال فرنسيس خلال لقاء تلفزيوني مع قناة La Sexta الإسبانية نقلا عن صحيفة "ماركا":"نظريا، هذا حرام".

وأضاف: "يستطيع الناس القول إنه (الرب) مثلما يقولون: أنا أعشقك، لكن الإله فقط من يُعبد. هذه تشبيهات بعض الناس. إنه رب معه الكرة في الملعب، هذا تعبير متداول لبعض الناس".. "بالطبع ميسي جيد جدا لكنه ليس الرب".

وقاد ميسي مؤخرا فريقه برشلونة للفوز على إسبانيول في "ديربي كتالونيا" بتسجيله الهدفين (2-0)، لحساب الجولة الـ29 من الليغا الإسبانية.

المصدر: marca

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