شاهد.. لاعب يسقط منافسه بالضربة القاضية

لم تخل مباراة "ديربي" إسكتلندا التي جمعت أمس بين الغريمين سليتك وغلاسكو رينجرز لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري المحلي لكرة القدم من الالتحامات القوية والتدخلات العنيفة بين اللاعبين.

وكما كان متوقعا، فقد اتسمت المباراة بندية القوة، قبل أن تخرج عن نطاقها الرياضي التنافسي، بعدما وجه ألفريدو موريلوس مهاجم رينجرز، لكمة قوية على مستوى الوجه لسكوت براون قائد سليتك، سقط على إثرها الأخير على الأرض.

ولم يتردد الحكم في إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه موريلوس، ليكمل فريقه اللقاء منذ الدقيقة 30 بعشرة لاعبين.

If I ever see Ryan Kent about, I’m gonna get him a pint 🍺👏. pic.twitter.com/kr2nalrj8w — 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞 𝐋𝐚𝐰𝐬𝐨𝐧 (@ChazyLaws) 31 марта 2019 г.

وتأثر رينجرز كثيرا بهذا النقص العددي، وهو ما تسبب في خسارته للمباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، عزز سيلتك موقعه في صدارة الدوري الإسكتلندي برصيد 73 نقطة، ووسع الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب منافسيه رينجرز الوصيف، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: eurosport.ru