هاميلتون يتوج بجائزة البحرين الكبرى (فيديو)

أحرز سائق "مرسيدس" الإنجليزي لويس هاميلتون لقب بطل سباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا وان، التي جرت اليوم الأحد، على حلبة الصخيرات.

واحتل لويس هاميلتون المركز الأول، بالرغم من انطلاقه من الصف الثالث، قاطعا مسافة السباق (308.238 كلم) بزمن قدره (1:34:21.295) دقيقة، متفوقا على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، صاحب المركز الثاني.

وحقق سائق فيراري الشاب، شارل لوكلير، من موناكو، الذي انطلق من المركز الأول، مفاجأة كبيرة بفوزه بالمرتبة الثالثة، بينما اكتفى زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتيل بالمركز الخامس.

LAP 57/57: RACE CLASSIFICATION



Agony for Leclerc 😖

Norris and Albon get their first points in F1 😀#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/ODtV69EY07 — Formula 1 (@F1) 31 марта 2019 г.

ويتصدر فالتيري بوتاس الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا وان، برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على زميله لويس هاميلتون، ويليهما في المركز الثالث الهولندي ماكس فيرستابين، الذي جاء في المرتبة الرابع في هذا السباق، برصيد 12 نقطة، ومن ثم شارل لوكلير (26 نقطة) وسيباستيان فيتيل (22 نقطة)، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

المصدر: F1