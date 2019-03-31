أساطير إنتر ميلان يحتفون بمورينيو

شارك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في افتتاح الملعب الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي السبت بحضور مباراة جمعت أساطير فريقي توتنهام وإنتر ميلان.

ومباراة الأساطير هذه هي الأولى على ملعب السبيرز الجديد المسمى "وايت هارت لين" والذي وصلت تكلفة إنشائه وتطويره إلى مليار جنيه إسترليني.

وفاز فريق الأفاعي أمس على توتنهام بنتيجة 5-4، بحضور نحو 40 ألف متفرج وذلك قبل افتتاحه رسميا يوم الأربعاء القادم الموافق 3 أبريل، حيث سيواجه توتنهام فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

والمدرب البرتغالي من بين المدعوين لحضور المباراة الخاصة، ليكون في استقباله كل من خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان، وحارسي المرمى السابقين الإيطالي فرانشيسكو تولدو والبرازيلي خوليو سيزار والذين حملو مورينيو على أكتفاهم ترحيبا به.

😉 | SORPRESA



Guardate chi è venuto a trovarci a Londra! 👋



Tra poche ore la partita di #InterForever contro le @SpursOfficial Legends! 🖤💙 pic.twitter.com/MMMXflrGe8 — Inter (@Inter) March 30, 2019

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ويرجح حضور المدرب البرتغالي توقعات البعض بعودته لإدارة الفريق، في حال تم التخلي عن لويتشيانو سباليتي.

يذكر أن مورينيو فاز مع الإنتر بلقب دوري أبطال أوروبا 2010، وبلقبي الكأس والكالتشيو الإيطاليين، وهو أول مدرب يحقق هذه الثلاثية مع فريق إنتر ميلان.

المصدر: وكالات