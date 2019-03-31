شاهد.. ملعب عائم غاية في الجمال!
Sputnik
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نشر حساب "يوروسبورت" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لملعب في كولومبيا وسط الماء تحيطه طبيعية خلابة.
وكتب الموقع: "منظر طبيعي خلاب من كولومبيا. بكل تأكيد ستكون هناك رغبة لأي شخص باللعب في مثل هذا المكان السحري".
Потрясающий пейзаж из Колумбии. В таком волшебном месте точно захочется поиграть 🌎💫 pic.twitter.com/kGDMNzoAtf— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 31 марта 2019 г.
المصدر: "eurosport_ru"
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