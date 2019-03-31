شاهد.. ملعب عائم غاية في الجمال!

نشر حساب "يوروسبورت" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لملعب في كولومبيا وسط الماء تحيطه طبيعية خلابة.

وكتب الموقع: "منظر طبيعي خلاب من كولومبيا. بكل تأكيد ستكون هناك رغبة لأي شخص باللعب في مثل هذا المكان السحري".

Потрясающий пейзаж из Колумбии. В таком волшебном месте точно захочется поиграть 🌎💫 pic.twitter.com/kGDMNzoAtf — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 31 марта 2019 г.

المصدر: "eurosport_ru"