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شاهد.. ملعب عائم غاية في الجمال!

الرياضة

شاهد.. ملعب عائم غاية في الجمال!
Sputnik
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نشر حساب "يوروسبورت" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لملعب في كولومبيا وسط الماء تحيطه طبيعية خلابة.

وكتب الموقع: "منظر طبيعي خلاب من كولومبيا. بكل تأكيد ستكون هناك رغبة لأي شخص باللعب في مثل هذا المكان السحري".

المصدر: "eurosport_ru"

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