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سامبدوريا يسقط ميلان في "الكالتشيو"

الرياضة

سامبدوريا يسقط ميلان في
Reuters
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سقط ميلان أمام مضيفه سامبدوريا 0-1، وهي الخسارة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الديربي أمام إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

ويدين أصحاب الأرض في هذا الفوز لغريغوري ديفريل الذي أحرز الهدف بعد ثوان قليلة من بداية اللقاء بعدما أخطأ دوناروما في تمرير الكرة لزميله ليخطفها ديفريل ويسجل هدف المباراة الوحيد.

وتوقف رصيد ميلان عند 51 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات

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