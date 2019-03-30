لوكلير أول المنطلقين في البحرين
سينطلق سائق فيراري الشاب، شارل لوكلير، من موناكو، من المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
Q2 FASTEST SECTORS (5 mins to go) 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/Xl5Wlq1TJn— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
واحتل لوكلير المركز الأول في التجارب الرسمية التي جرت اليوم السبت، على حلبة الصخيرات، مسجلا أسرع لفة (5415 كلم) بزمن قدره (1:27.866) دقيقة، متفوقا على زميله في الفريق الإسباني سيباستيان فيتيل (1:28.160) دقيقة.
BREAKING: @Charles_Leclerc takes his debut pole in Bahrain— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
He becomes F1's 99th pole sitter in our 999th race 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/Gn6DqfPuIt
وتلاهما سائقا "مرسيدس" الإنجليزي لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
Q3 CLASSIFICATION: That's @ScuderiaFerrari's 62nd front-row lock out 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/Zkg26zRbyt— Formula 1 (@F1) 30 марта 2019 г.
المصدر: "twitter/f1"