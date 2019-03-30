حقيقة غرق ملعب "برج العرب" وتأجيل "الكلاسيكو" بين الأهلي والزمالك

نفى مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، الصورة المتداولة عن غرق ملعب "برج العرب"، الذي سيستضيف اليوم السبت، مباراة الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ RT أن الملعب لم يتأثر بالأمطار نتيجة تغطية أرضيته بمادة عازلة، مشيرا إلى أن الصورة المتداولة حول غرق الملعب قديمة.

وكان نشطاء قد تداولوا صورة لملعب برج العرب غارقا في الأمطار مرجحين تأجيل المباراة، والمؤجلة أصلا من الجولة 17، وهو ما نفاه المصدر.

ويتصدر الزمالك قائمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين أمام الأهلي، حامل اللقب، وذلك بعد 22 مباراة لعبها كل من الفريقين.

المصدر: RT