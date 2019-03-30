كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، قائمة من خمسة أفضل لاعبين في العالم، استثنى منها اسمه واسم غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

وقال الساحر ميسي لإذاعة "كلوب 947 أف أم" الأرجنتينية، في رده على سؤال حول أفضل اللاعبين في العالم: إذا استثنيت اسمي من القائمة، ففي الوقت الحالي نيمار، ومبابي، وأغويرو، ولويس سواريز هم الأفضل في العالم، لقد استثنيت رونالدو أيضا كما فعل هو معي عندما استثنى اسمي".

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وغاب ميسي عن مباراة منتخب بلاده الودية ضد المغرب (1-0)، بعد تلقيه إصابة في اللقاء الودي ضد فنزويلا (1-3)، وعاد إلى تدريبات برشلونة استعدادا لمواجهته ضد ضيفه إسبانيول اليوم السبت، ضمن منافسات الـ19 من الليغا الإسبانية.

المصدر: وكالات