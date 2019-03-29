نجم ليفربول يكشف سبب انضمامه إلى "الريدز"

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن مستقبل النادي الواعد في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هو سبب انضمامه إلى "الريدز".

ويريد فان دايك أن يصعد ليفربول لمنصات التتويج مجددا، في الوقت الذي يتربع فيه الفريق على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي سبع جولات من عمر البريميرليغ، بالإضافة لطموح "الريدز" المشروع في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث يواجه بورتو البرتغالي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، بعد أن وصل "الريدز" إلى المباراة النهائية للبطولة الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد 1-3.

وقال فان دايك خلال لقاء صحفي: "آمل في تحقيق أحد الألقاب مع ليفربول، تحد رائع أن تكون في هذا النوع من المواقف، متصدرا للدوري الإنجليزي الممتاز، ومتواجد بقوة في بطولة دوري الأبطال، نتمنى الوصول إلى النهائي مثل الموسم الماضي".

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وختم بالقول: "أعتقد أن الشيء الأهم هو الفوز بالألقاب مع ليفربول، وفرصنا للتتويج بها كبيرة، لذا دعونا نذهب لتحقيق ذلك".

المصدر: وكالات