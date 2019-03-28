كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن مويس كين هو من سيلعب بجوار باولو ديبالا في هجوم اليوفي خلال مباراة إمبولي السبت المقبل على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة الـ29 من الدوري.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو حضر اليوم الخميس، إلى مقر تدريبات يوفنتوس، وبدأ التدرب مع إخصائي العلاج الطبيعي.

وظل النجم البرتغالي لمدة 3 ساعات، في مقر تدريبات يوفنتوس، قبل أن يغادر دون أن يخضع لأي فحوصات طبية.

ويأمل يوفنتوس في عودة رونالدو للمشاركة في المباريات سريعا، قبل أن يحل الفريق ضيفا على أياكس، يوم 10 أبريل المقبل، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب رونالدو أثناء مباراة منتخب بلاده البرتغال مع صربيا (1-1)، ضمن تصفيات يورو 2020.

المصدر: وكالات