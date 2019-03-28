 
مباشر

الدوري الإيطالي.. مويس بديلا لرونالدو في تشكيلة أليغرى أمام إمبولي

الرياضة

الدوري الإيطالي.. مويس بديلا لرونالدو في تشكيلة أليغرى أمام إمبولي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnbi

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن أن مويس كين هو من سيلعب بجوار باولو ديبالا في هجوم اليوفي خلال مباراة إمبولي السبت المقبل على ملعب أليانز ستاديوم ضمن الجولة الـ29 من الدوري.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو حضر اليوم الخميس، إلى مقر تدريبات يوفنتوس، وبدأ التدرب مع إخصائي العلاج الطبيعي.

وظل النجم البرتغالي لمدة 3 ساعات، في مقر تدريبات يوفنتوس، قبل أن يغادر دون أن يخضع لأي فحوصات طبية.

ويأمل يوفنتوس في عودة رونالدو للمشاركة في المباريات سريعا، قبل أن يحل الفريق ضيفا على أياكس، يوم 10 أبريل المقبل، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب رونالدو أثناء مباراة منتخب بلاده البرتغال مع صربيا (1-1)، ضمن تصفيات يورو 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من أبوين مختلفين.. هكذا أنجبت امرأة توأمين!