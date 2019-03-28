أعلن غونزالو هيغواين مهاجم تشيلسي الإنجليزي اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين على أن يسري القرار على الفور منهيا مسيرة دولية حافلة.

وقال هيغواين في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس اليوم الخميس: "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الآن من الخارج لكي يرتاح الكثيرون".

وأضاف: "تحدثت إلى سكالوني (مدرب الأرجنتين) وأوضحت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار وأعتقد أن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 75 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 31 هدفا، وكان آخر ظهور له مع المنتخب في المباراة التي فازت فيها الأرجنتين على نيجيريا في كأس العالم 2018.

وتحمل هيغواين الذي لعب لأندية كبيرة مثل ريال مدريد ويوفنتوس وإي سي ميلان ونابولي، انتقادات لاذعة بسبب مستواه مع الأرجنتين.

وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014 والذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا.

كما أضاع فرصة وهو أمام المرمى في نهائي كوبا أمريكا 2015 أمام تشيلي وأضاع ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها فريقه.

وقدم هيغواين أداء مخيبا للآمال في نهائي كوبا أمريكا 2016 في نسختها المئوية وذلك أمام تشيلي أيضا حيث خسر فريقه بركلات الترجيح أيضا.

المصدر: رويترز