"تيتي" لن يستدعي فينيسيوس إلا في حالة واحدة!

أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم "السامبا"، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد فقد فرصة ثمينة لتقديم أوراق اعتماده مع الفريق بسبب الإصابة.

وقال "تيتي" عقب المباراة الودية التي فازت بها البرازيل أمس الثلاثاء 3-1، على جمهورية التشيك، في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية، إن على النجم البرازيلي الشاب أن يقدم مستوى كبيرا في الفترة القادمة مع ريال مدريد لكي يكون حاضرا مع منتخب "السامبا" في منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق الصيف المقبل.

وتابع تيتي: "فينيسيوس فقد فرصة، سيكون عليه أن يلعب بشكل جيد للغاية في ناديه".

ومن المتوقع أن يعود فينيسيوس إلى الظهور مع كتيبة الريال بين منتصف أبريل وأوائل مايو، لذا سيكون أمامه أسبوعان فقط ليثبت لمدربه أنه يستحق مكانا بين أولئك الذين سيتم استدعاؤهم لكوبا أمريكا.

وفيما يتعلق بالمنافسة بين نيريس وفينيسيوس وإيفرتون، قال تيتي: "أقول لهم عليكم المشاركة مع أنديتكم واللعب كثيرا، ونحن سنتابع الوضع".

يشار إلى أن فينيسيوس تعرض لإصابة خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد 1 -4 أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الستة عشر للنسخة الجارية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر "تيتي" استدعاء اللاعب ديفيد نيرس، نجم أياكس أمستردام، لتعويض غياب فينيسيوس، وقدم اللاعب الشاب مستوى جيدا للغاية أمام جمهورية التشيك ونجح في قيادة البرازيل لقلب تأخرها بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بنتيجة 3-1 في الشوط الثاني.

يذكر أن البرازيل ستستضيف بوليفيا يوم 14 يونيو المقبل في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، أقدم بطولة في العالم، على استاد مورومبي في ساو باولو.

المصدر: وكالات