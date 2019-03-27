هوميلس ليس "ممتعضا" من قرار لوف!

أكد مدافع بايرن ميونيخ ماتس هوميلس أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه مدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف الذي استبعده برفقة اثنين من زملائه في النادي البافاري عن صفوف المانشافت.

وقال هوميلس (30 عاما) الذي أبعد إلى جانب جيروم بواتنغ وتوماس مولر عن صفوف المنتخب الألماني، لمجلة "سبورت بيلد" الألمانية "أنا شخصيا أقوم بأشياء تجعل الآخرين غير سعداء، وبالتالي لست ممتعضا من قرارات يتخذها آخرون ولها تأثير علي".

وكان لقرار لوف بفرض الاعتزال الدولي على هوميلس وزميليه وقع الصاعقة على كرة القدم الألمانية قبل ثلاثة أسابيع، وأدى إلى تعرض المدرب لانتقادات حول الطريقة التي أعلن فيها قراره حتى أن مولر أخذ عليه قلة الاحترام تجاه اللاعبين المبعدين.

لكن هوميلس كان أكثر دبلوماسية بقوله "كان من المستحيل بالنسبة إلى لوف إيجاد طريقة مثالية لإبلاغنا. ربما كان من الصعب جدا بالنسبة إليه إيجاد طريقة تجعلنا نعتبر بأن ما حدا به إلى اتخاذ هذا القرار كان صحيحا".

واعترف هوميلس بأنه تقبل قرار لوف بصعوبة بالغة، لكنه في المقابل لا ينظر بغضب إلى توقف مسيرته الدولية، موضحا "شعرت بأني مهمل بطريقة ما. كنا نشعر أنا وتوماس وجيروم بأنه كان يتعين على المدرب إظهار تقدير أكبر تجاهنا. لكن السنوات الثماني التي أمضيتها مع المنتخب الألماني كانت رائعة".

المصدر: أ ف ب