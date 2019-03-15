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فيدرر يعبر لنصف نهائي إنديان ويلز

الرياضة

فيدرر يعبر لنصف نهائي إنديان ويلز
AFP
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حجز النجم السويسري روجر فيدرر بطاقة التأهل إلى المحطة قبل الختامية من بطولة إنديان ويلز الأمريكية، بعد فوزه، على منافسه البولندي هوبرت هوركاش بمجموعتين دون رد.

وأنهى الأسطورة فيدرر اللقاء بنتيجة 6-4 و6-4، في مباراة دامت 74 دقيقة.

وسيواجه فيدرير في الدور نصف النهائي، الفائز في المباراة ما بين الإسباني رافائيل نادال والروسي كارين خاتشانوف.

وكان فيدرر دخل التاريخ قبل أيام قليلة، بعدما توج بلقب دبي للتنس، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يدخل نادي الـ100 من الألقاب، بعد الأمريكي جيمي كونرز صاحب الرقم القياسي، بعدد التتويجات بالألقاب برصيد 109 بطولات.

المصدر: وكالات

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