راموس يوجه رسالة إلى أطفال سوريا

كشف قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، اليوم الجمعة، عن تضامنه مع أطفال سوريا الذين لا يزالون يعانون من ويلات الحرب الأهلية في بلدهم، بحسب رأيه.

ونشر راموس تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "منذ 8 سنوات بدأت الحرب في سوريا، 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا فى هذا الرعب، لا يمكننا نسيانهم، انضموا إلى اليونيسف لاستعادة طفولتهم ومستقبلهم وحقهم فى أن يكونوا أطفالا".

It is 8 years since the war in Syria began. 8 years of hell for millions of children trapped in this horror. We cannot forget them. Join @UNICEF to restore their childhood, their future and their right to be children.#8EnMiCorazónhttps://t.co/hEMsiHy1ophttps://t.co/9HrJbs7Fkz — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 15, 2019

المصدر: twitter@SergioRamos