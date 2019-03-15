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راموس يوجه رسالة إلى أطفال سوريا

الرياضة

راموس يوجه رسالة إلى أطفال سوريا
Reuters
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كشف قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، اليوم الجمعة، عن تضامنه مع أطفال سوريا الذين لا يزالون يعانون من ويلات الحرب الأهلية في بلدهم، بحسب رأيه.

ونشر راموس تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "منذ 8 سنوات بدأت الحرب في سوريا، 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا فى هذا الرعب، لا يمكننا نسيانهم، انضموا إلى اليونيسف لاستعادة طفولتهم ومستقبلهم وحقهم فى أن يكونوا أطفالا".

المصدر: twitter@SergioRamos

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