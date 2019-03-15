راونيتش يبلغ نصف نهائي إنديان ويلز

بلغ الكندي ميلوش راونيتش، نصف نهائي بطولة إنديان ويلز، إثر فوزه على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين نظيفتين ، اليوم الجمعة.

وأنهى راونيتش اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة و12 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، حجزت السويسرية بليندا بينسيتش، مقعدها أيضا في نصف النهائي، إثر انتصارها الصعب على منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا بواقع 6-3 و4-6 و6-3.

وستواجه بينسيتش في نصف النهائي، الألمانية أنجليكه كيربر الفائزة على الأمريكية فينوس ويليامز بنتيجة 7-6 و6-3.

المصدر: وكالات