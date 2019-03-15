راونيتش يبلغ نصف نهائي إنديان ويلز
بلغ الكندي ميلوش راونيتش، نصف نهائي بطولة إنديان ويلز، إثر فوزه على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين نظيفتين ، اليوم الجمعة.
وأنهى راونيتش اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة و12 دقيقة.
وفي منافسات السيدات، حجزت السويسرية بليندا بينسيتش، مقعدها أيضا في نصف النهائي، إثر انتصارها الصعب على منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا بواقع 6-3 و4-6 و6-3.
You can never have too much tennis 🤓— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 15, 2019
Tune in as semifinalists @BelindaBencic, @milosraonic and @AngeliqueKerber join the podcast!
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وستواجه بينسيتش في نصف النهائي، الألمانية أنجليكه كيربر الفائزة على الأمريكية فينوس ويليامز بنتيجة 7-6 و6-3.
المصدر: وكالات