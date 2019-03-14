أول تعليق لمورينيو بعد عودة زيدان إلى ريال مدريد

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، على عودة الفرنسي زين الدين زيدان، لتدريب ريال مدريد، عقب إقالة سانتياغو سولاري.

وقال مورينيو، خلال تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني: "أعتقد أن زيدان مثالي لريال مدريد، بالنظر إلى الأشياء الرائعة التي قام بها، وله فرصة عظيمة لإظهار كم هو جيد، خاصة وأن النادي مقبل على مشروع جديد، وهو أمر رائع وكل شيء يسير على ما يرام".

وردا على سؤال: هل تشعر بخيبة أمل؟ أجاب: لا، أنا لم أقل أبدا إنني أردت تدريب ريال مدريد أو رفضت ذلك، وقلت لكم إن زيدان مثالي لريال مدريد".

وعندما سئل: هل قدم ريال مدريد تفسيرا لك بعد تعيين زيدان؟ أجاب: لماذا يحتاجون إلى إعطائي أي تفسير من الأساس"؟

Jose Mourinho speaks out on Zinedine Zidane after missing out on Real Madrid job #mufc#ManUtdhttps://t.co/jD0mzmWXcu — Man Utd Latest (@ManUtdLatestCom) ١٤ مارس ٢٠١٩

وارتبط اسم مورينيو بقوة خلال الفترة الماضية، بتدريب ريال مدريد، لكن الإدارة فضلت "زيزو" عليه لقيادة المشروع الجديد.

وأعاد ريال مدريد تعيين زيدان بعد 9 أشهر من تخليه عن منصبه بعد أن قاده إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بدلا من الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي استقدم من الفريق الرديف بدلا من المقال أيضا غولن لوبيتيغي.

المصدر: metro.co.uk









