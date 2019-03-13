ليفربول يسقط بايرن ميونيخ ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتغلبه على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 3-1، اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل لليفربول كل من السينغالي ساديو ماني في (د.26 و84) والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في (د.68)، بينما سجل هدف البايرن الوحيد جويل ماتيب لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه في (د.39).

وفيما يلي أهداف اللقاء:

د.86 لاعب ليفربول ماني ينهي آمال بايرن ميونيخ بتسجيله الهدف الثالث.

د.68 المدافع الهولندي فيرغل فانديك يضيف الهدف الثاني لليفربول بعد رأسية متقنة.

د.39 لاعب ليفربول جويل ماتيب يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل لبايرن ميونيخ.

د.26 ساديو منيه يفتتح التسجيل لليفربول في شباك بايرن ميونيخ بعد مراوغة ناجحة منه للحارس نوير.

Sadio Mané scores a delightful goal to put Liverpool 1-0 ahead vs Bayern 👇 pic.twitter.com/fscTOKABdL — LFC Globe (@LFCGlobeUK) 13 марта 2019 г.

🏟️ Bayern have only failed to score in one of their last 26 #UCL matches at the the Fußball Arena München... pic.twitter.com/AInwNvWBRz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 марта 2019 г.

وأعلن مدربا بايرن ميونخ "نيكو كوفاتش" وليفربول "يورغن كلوب" عن التشكيلة الرسمية لفريقيهما، اليوم الأربعاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

المصدر: RT