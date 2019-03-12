قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد المصيرية.. رونالدو يستبعد العودة للريال

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، أنه لا يفكر حاليا في العودة لإسبانيا أو البرتغال، بالرغم من أن لديه في الدولتين أصدقاء وأشخاصا يحبونه.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أفتقد إسبانيا أو البرتغال رغم أنني تركت العديد من الأصدقاء، وتركت ناديا عظيما (ريال مدريد) منحني الكثير من الحب والأصدقاء".

وأضاف: "لكني لا أفتقد البلد نفسه، كما أنني أمتلك نفس الشيء هنا (الأصدقاء)، ورغم أن الأجواء مختلفة إلا أنني تكيفت مع الوضع الجديد ولذلك أنا سعيد هنا".

وواصل: "يوفنتوس يقدم أداء جيدا في الدوري الإيطالي، والفريق لم يتعرض لأي خسارة في البطولة حتى الآن، نملك كل الإمكانات كي نصبح أبطالا.. وهناك الكثير الذي يجب علينا أن نقدمه لإحراز لقب الكالتشيو في الموسم الحالي".

وأردف: "الدوري الإيطالي هو التحدي الأكثر صعوبة للمهاجمين، فلم أكن أتوقع أن أواجه هذه الجودة مع يوفنتوس".

وختم: "كل الأجواء إيجابية معي هنا في إيطاليا، خاصة بالنسبة لعائلتي وأطفالي".

ويحتل رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين في "سيري أ" مع 19 هدفا خلف لاعب ميلان الجديد القادم من جنوى البولندي كريستوف بيونتيك بنفس عدد الأهداف، بينما يتصدر فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا الترتيب مع 20 هدفا.

ويستقبل يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء نظيره أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مصيرية لليوفي، وذلك بعد خسارته ذهابا بهدفين دون رد، واقترابه من توديع البطولة الأكثر عراقة على صعيد القارة العجوز مبكرا.

المصدر: mundodeportivo.com