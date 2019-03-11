رسميا.. ريال مدريد يقيل سولاري ويعين زيدان بدلا منه

أعلن نادي ريال مدريد اليوم إقالة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان بدلا منه.

وقال البيان الرسمي للنادي الملكي: "قرر مجلس الإدارة، المجتمع اليوم الاثنين، إنهاء عقد المدرب سانتياغو سولاري، وفي نفس الوقت تم تقديم عرض له للاستمرار بالعمل في النادي، ويقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لبيته".

وأضاف البيان: "كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق، للاستمرار حتى نهاية الموسم، وبعقد ينتهي في 30 يونيو 2022".

وسيعقد رئيس النادي فلورينتينو بيري مؤتمرا صحفيا مع زيدان في الساعة الثامنة مساء بيتوقيت إسبانيا، في ملعب "سانتياغو برنابيو" بحسب البيان.

وتعتبر عودة زيدان انقلابا مفاجئا في موسم صاخب جدا في ريال مدريد، بعدما كان ترك منصبه لأنه شعر بعدم قدرته على تحقيق الاستفادة القصوى من التشكيلة "المتقدمة في السن" والمتخمة بالجوائز.

لكنه بعد أقل من عام، قرر العودة للعب دور المنقذ وإعادة الفريق إلى سكة النجاحات.

ويبدو أن الولاء للنادي الملكي والصداقة مع الرئيس فلورنتينو بيريز أقنعا زيزو على ما يبدو لوقف سنته البيضاء والعودة إلى تدريب ريال مدريد وإنقاذ فريق بدا في نهاية حقبته في الأيام الأخيرة: خسارتان في مباراتي كلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، وأخرى مذلة قاريا ضد ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (1-4) في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة المحببة لديه وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (13 لقبا بينها الثلاثة الأخيرة).

المصدر: RT