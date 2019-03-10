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إنتر يتخطى عقبة سبال في "الكالتشيو"

الرياضة

إنتر يتخطى عقبة سبال في
AFP Tiziana FABI
إنتر يتخطى عقبة سبال في "الكالتشيو"
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حقق نادي إنتر ميلان فوزا هاما على ضيفه سبال بهدفين دون رد، في مباراة احتضنها اليوم ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".

وافتتح ماتيو بوليتانو باب التسجيل لفريق "الأفاعي" في الدقيقة (67)، بعد شوط أول سلبي، قبل أن يضيف روبيرتو جاليارديني، الهدف الثاني بحلول الدقيقة (77).

وبهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن غريمه ميلان، الذي تغلب أمس على ضيفه كييفو فيرونا بهدفين لواحد.

في المقابل، تجمد رصيد سبال عند 23 نقطة، وبقي في المركز الـ16.

المصدر: وكالات

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