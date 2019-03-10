هازارد ينقذ الارستقراطيين من الهزيمة (فيديو)

أنقذ البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، فريقه من الهزيمة أمام ضيفه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هدف السبق للضيوف في الدقيقة الـ 56.

ومن ثم اقتنص إيدين هازارد هدف التعادل للفريق اللندني "الارستقراطيين"، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة، التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج"، في العاصمة لندن.

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واكتفى تشيلسي بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 57 نقطة، ويشغل المركز السادس في البريمير ليغ.

بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز السابع، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT