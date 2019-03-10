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الروسية ألكسندروفا تصعد إلى ثالث أدوار "إنديان ويلز"

الرياضة

الروسية ألكسندروفا تصعد إلى ثالث أدوار
Sputnik
الروسية ألكسندروفا تصعد إلى ثالث أدوار "إنديان ويلز"
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تأهلت الروسية يكاترينا ألكسندروفا إلى ثالث أدوار بطولة " إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزها اليوم على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

واحتاجت البطلة الروسية، المصنفة الـ59 عالميا، لساعتين و25 دقيقة، لتطيح بالنجمة الدنماركية المصنفة الـ13، بواقع (7-5، 2-6 و7-5).

وضربت صاحبة الـ24 عاما، موعدا في الدور الثالث، مع السويسرية بيلندا بنشيتش، التي تأهلت على حساب البلجيكية أليسون فان يوتفانك، بتغلبها عليها بنتيجة (6-4 و6-1).

المصدر: gotennis.ru

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