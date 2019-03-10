الروسية ألكسندروفا تصعد إلى ثالث أدوار "إنديان ويلز"

تأهلت الروسية يكاترينا ألكسندروفا إلى ثالث أدوار بطولة " إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزها اليوم على الدنماركية كارولين فوزنياكي.

واحتاجت البطلة الروسية، المصنفة الـ59 عالميا، لساعتين و25 دقيقة، لتطيح بالنجمة الدنماركية المصنفة الـ13، بواقع (7-5، 2-6 و7-5).

Fearless 😤



Ekaterina Alexandrova hands No. 13 seed Caroline Wozniacki her first opening round loss since Tokyo in 2018 with a 7-5, 2-6, 7-5 win in 2 hours and 25 minutes.#BNPPO19pic.twitter.com/M96Q1aY8C6 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 10 марта 2019 г.

وضربت صاحبة الـ24 عاما، موعدا في الدور الثالث، مع السويسرية بيلندا بنشيتش، التي تأهلت على حساب البلجيكية أليسون فان يوتفانك، بتغلبها عليها بنتيجة (6-4 و6-1).

المصدر: gotennis.ru